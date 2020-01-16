Pazaryeri'nde ev yangını
Haberler » 3. Sayfa » Pazaryeri'nde ev yangını - Haberler

Pazaryeri'nde ev yangını

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

16.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:14
Pazaryeri'nde ev yangını

'in ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı 'de Nurettin Filiz'e ait 2 katlı ahşap evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pazaryeri, Bozüyük ve Bilecik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.


Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı ve herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler