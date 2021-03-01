Eski un fabrikasını saran alevler 3 saatte söndürüldü
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Eski un fabrikasını saran alevler 3 saatte söndürüldü

01.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:30

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eski un fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eski un fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Demirköy köyünde merhum Namık Katırcıoğlu'nun Fransa'da yaşayan varislerine kalan ve yıllardır kullanılmayan binada sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede fabrikayı saran alevleri çevresindeki ağaçlık alana sıçramadan yaklaşık 3 saatte kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Jandarma, elektriklerinin kesik olduğu öğrenilen ve madde bağımlılarının kullandığı iddia edilen fabrikanın büyük bölümünün zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Eski un fabrikasını saran alevler 3 saatte söndürüldü
Eski un fabrikasını saran alevler 3 saatte söndürüldü
Eski un fabrikasını saran alevler 3 saatte söndürüldü
Eski un fabrikasını saran alevler 3 saatte söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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