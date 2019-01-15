Pazaryeri'nde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Bilecik kent geneli ve ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı sonrası Pazaryeri ilçesinde okullara bir gün tatil edildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezimizde ve köylerimizde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA