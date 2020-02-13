Pazaryeri'nde "Eğitim ve Şiir" konferansı
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Pazaryeri'nde "Eğitim ve Şiir" konferansı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Eğitim ve Şiir" konferansı düzenlendi.

13.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:46
Pazaryeri'nde

'in ilçesinde "Eğitim ve Şiir" konferansı düzenlendi.

Hilmi Duralioğlu Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa eğitimci ve şair Hanifi Kara konuşmacı olarak katıldı.

Kara, öğrencilere etkili eğitim hakkında bilinmesi gerekenleri aktararak, kaleme aldığı şiirlerden örnekler verdi.

Konferansın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Hanifi Kara'ya plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA
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