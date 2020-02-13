Pazaryeri'nde "Eğitim ve Şiir" konferansı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Eğitim ve Şiir" konferansı düzenlendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Eğitim ve Şiir" konferansı düzenlendi.
Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa eğitimci ve şair Hanifi Kara konuşmacı olarak katıldı.
Kara, öğrencilere etkili eğitim hakkında bilinmesi gerekenleri aktararak, kaleme aldığı şiirlerden örnekler verdi.
Konferansın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Hanifi Kara'ya plaket ve çiçek takdim edildi.