Pazaryeri'nde "Durakta Matematik Projesi" başlatıldı

02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:45

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrencilere matematiğin sevdirilmesi için "Durakta Matematik Projesi" başlatıldı.

Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri tarafından başlatılan proje kapsamında, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İmam Hatip Müdürü İslam Özkul ile proje sorumlusu matematik öğretmeni Elif Koral tarafından minibüs duraklarına afiş asıldı.

Özkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların matematikle daha fazla iç içe olması için çalışma yapıldığını söyledi.

Matematik konusundaki önyargının ortadan kaldırılması için projenin gerçekleştirildiğini aktaran Özkul, şöyle konuştu:

"Hepinizin bildiği gibi çocuklarımızın bazılarında matematik fobisi var. Bazı çocuklarımız matematikten korkuyorlar. Bu korku onların matematikten uzaklaşmasına sebep oluyor. Amacımız matematiği öğrencilerimizin korkulu rüyası olmaktan çıkarmak, onlara matematiği sevdirmek, yetişkinlerin otobüs duraklarında boş zamanlarını matematikle değerlendirmeleridir."

Kaynak: AA