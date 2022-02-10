Pazaryeri'nde "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazaryeri'nde "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" etkinliği

AA, İbrahim Öztosun - Güncel
 - Güncelleme:
Pazaryeri'nde

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında İlçe Devlet Hastanesi personeli tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında İlçe Devlet Hastanesi personeli tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Ekiplerce kahvehanelerde halkı bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtıldı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlatılan "Görev Bende" gönüllülük programının tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe, Pazaryeri İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ozan Can, hastane personeli ve emniyet mensupları katıldı.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Devlet Hastanesi, Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title