Pazaryeri'nde "Dart" Sevinci

Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü, Gaziantep'te yapılan "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası"nda 4'üncü oldu.

32 takımın katıldığı turnuvada, Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcuları Fatmanur Gümüş ve Nisa İmran Torun ikinciliği paylaştı.

Aynı turnuvada eşli kadınların mücadele ettiği ve 32 takımın katıldığı yarışmada ise kulübün antrenörü Aydan Yavuz, üçüncü oldu.

Yavuz, yaptığı açıklamada, "Daha iyi dereceler yapmak ve Pazaryeri'nin adını duyurmak için sporcularımızla birlikte çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz." dedi.