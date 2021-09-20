Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Sorgun yolu mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından Pazaryeri Belediyesi ekipleri arazözlerle zamanında müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Ekipler tarafından söndürülen yangının yaklaşık 15 dönüm alanda etkili olduğu öğrenildi.