Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler
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Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü

AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Sorgun yolu mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından Pazaryeri Belediyesi ekipleri arazözlerle zamanında müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Ekipler tarafından söndürülen yangının yaklaşık 15 dönüm alanda etkili olduğu öğrenildi.

Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü

Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü

Pazaryeri'nde çıkan anız yangını söndürüldü

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri
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