Pazaryeri'nde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı
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Pazaryeri'nde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı

22.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:15
Pazaryeri'nde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 66 çiftçiye 4 bin 300 "chandler" cinsi ceviz fidanı dağıtıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 66 çiftçiye 4 bin 300 "chandler" cinsi ceviz fidanı dağıtıldı.

Vali Bilal Şentürk, fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Pazaryeri Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edenlere sertifikalı ceviz fidanı verildiğini belirtti.

Çiftçilere bereketli hasatlar dileyen Şentürk, "Bu yıl il genelinde 20 bin dekara 320 bin aşılı ceviz fidanı dikilecek." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar ilçelerinde 20 bin ceviz fidanı dağıttıklarını bildirdi.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Hasan İphar ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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