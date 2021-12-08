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Pazaryeri'nde çiftçiler bilgilendirildi

Pazaryeri'nde çiftçiler bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" projesi kapsamında çiftçiler bilgilendirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" projesi kapsamında çiftçiler bilgilendirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya ilçesindeki tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler katıldı. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda proje kapsamında yüzde 50 hibe desteği verilen makine ekipmanları ve yatırım planları çiftçilere aktarıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Dilber Didem Gülümser, çiftçilere destekleme projesi ile ilgili bilgiler aktarırken, çiftçilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Gerçekleşen toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ve çiftçiler katıldı. - BİLECİK

Pazaryeri'nde çiftçiler bilgilendirildi

Pazaryeri'nde çiftçiler bilgilendirildi

Pazaryeri'nde çiftçiler bilgilendirildi

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