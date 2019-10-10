Pazaryeri'nde çevre temizliği çalışmaları

10.10.2019 12:46

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından ilçede çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Tekin, "Belediye ekiplerimiz tarafından ilçemizde çevre temizliği çalışmaları devam ediyor. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Her şey güzel bir Pazaryeri için" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA