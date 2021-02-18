Pazaryeri'nde cenaze hizmetleri kursu sona erdi
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Pazaryeri'nde cenaze hizmetleri kursu sona erdi

18.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:21
Pazaryeri'nde cenaze hizmetleri kursu sona erdi

Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan cenaze hizmetleri kursundan 19 kişi belge almaya hak kazandı.

Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan cenaze hizmetleri kursundan 19 kişi belge almaya hak kazandı.

Haftanın her günü devam eden 32 saatlik kursta kursiyerlere, cenaze ile ilgili dini açıdan yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verilerek bunların uygulaması gösterildi. Kursiyerlerin, cenaze ile ilgili yapılması gereken idari ve hukuki kurallar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

HEM Müdürü Sedat Büyük, "Toplumda cenaze hizmetleri ile ilgili var olan ihtiyacın karşılanması ve cenaze hizmetlerinin dini kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla açılan kursun usta öğreticiliğini Hafize Acar yaptı. Kursun sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda 19 kursiyer belge aldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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