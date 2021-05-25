Pazaryeri'nde bulunan çalıntı araç sahibine teslim edildi
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Pazaryeri'nde bulunan çalıntı araç sahibine teslim edildi

Pazaryeri'nde bulunan çalıntı araç sahibine teslim edildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde polis tarafından bulunan çalıntı araç sahibine teslim edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde polis tarafından bulunan çalıntı araç sahibine teslim edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinden çalınan araç, Pazaryeri Emniyet Amirliği ekiplerince kontroller esnasında seyir halindeyken durduruldu.

Sürücü M.T'yi gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları incelemede bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan ve payp tabir edilen cam aparat ele geçirdi.

Aracın, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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