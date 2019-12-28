Pazaryeri'nde 'Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulunda "Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği düzenlendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulunda "Birlikte Kitap Okuma ve Değerlendirme" etkinliği düzenlendi.
Beşeylül İlkokulunda 2-A sınıfı öğretmeni ve etkinliğe katılan 9 veli ile "Birlikte kitap okuma ve değerlendirme" etkinlikleri gerçekleştirildi. Şu ana kadar 3 aylık süreçte iki farklı kitabı okuyup değerlendiren veliler çocuklarına daha kaliteli yaşam sunmak adına öğretmenleri önderliğinde kitap üzerine söyleşide bulundular.
Bu bağlamda ilk etkinlikte Doğan Cüceloğlu'nun "Geliştiren Anne-Baba" adlı kitabı üzerine değerlendirmelerde bulunulurken ikinci etkinlikte Dr. Özgür Bolat'ın "Beni Ödülle Cezalandırma" adlı kitabını okuyup ve değerlendirmesi yapıldı. - BİLECİK