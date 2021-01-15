Pazaryeri'nde "Başarı Sizden Destek Bizden" Projesi
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Pazaryeri'nde "Başarı Sizden Destek Bizden" Projesi

15.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:06
Pazaryeri'nde

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Başarı Sizden Destek Bizden" Projesi kapsamında 8. Sınıf öğrencilerine deneme sınavları ve kaynak kitapları hediye edildi.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Başarı Sizden Destek Bizden" Projesi kapsamında 8. Sınıf öğrencilerine deneme sınavları ve kaynak kitapları hediye edildi.

Bilecik çevresinde bir ilk olarak başlatılan "Başarı Sizden Destek Bizden" Projesinde 8. Sınıf öğrencilerinden sınava girecek olanlara 15 günde bir deneme sınavı ve kaynak kitapları hediye ediliyor. Tüm branş öğretmenlerinin fikri alınarak farklı yayınevlerinden her ders için deneme sınavı kaynak kitap temin edilerek ilçe Kaymakamı Berker Çırak ve Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından hediye edildi.

Kaymakam Çırak, öğrencilere yönelik yaptığı açıklamada; İnsanlık olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde sizlerin de evlerinizde eğitim adına elinizden geleni sarf ettiğinizi biliyoruz.

Kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni yıl hediyesi olarak sizlerin başarınıza katkıda bulunmak istedik. Her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. 2021 yılının sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir yıl olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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