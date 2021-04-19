Pazaryeri'nde arıcılara yüzde 50 hibe ilaç desteği
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Pazaryeri'nde arıcılara yüzde 50 hibe ilaç desteği

Pazaryeri'nde arıcılara yüzde 50 hibe ilaç desteği
Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde arılarda "varroa" hastalığı ile mücadele projesi kapsamında ilaç dağıtımı ve uygulama etkinliği düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde arılarda "varroa" hastalığı ile mücadele projesi kapsamında ilaç dağıtımı ve uygulama etkinliği düzenlendi.

Hastalık nedeniyle toplu arı ölümlerini azaltmak ve bal üretim oranını artırmak amacıyla ilçedeki arıcılara arı kovan sayılarına göre yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı.

Programa, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Emral, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Emrah Celasin, Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez ve İlçe Tarım ve Ormn Müdürü Serdar Sert katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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