Pazaryeri'nde arazi ve tarla yolları yapım çalışmaları

29.08.2019 10:06

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde arazi ve tarla yollarının yapımına başlanıldı.



Pazaryeri ilçesinde bozuk olan tarla, arazi yolları için Pazaryeri Belediyesi çalışma başlattı. Seçim çalışmalarında Pazaryeri halkının ortak sorununun bozuk tarla, arazi yolları olduğunu belirttiğini hatırlatan Başkan Tekin, "Seçim öncesi Pazaryerili hemşehrilerimize söz verdik ve çalışmalarımıza başladık. Arazi yolları çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarımızda malzeme çıkarma ve depolama greyder desteği veren İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'a, İl Genel Sekreteri Halis Nalbant'a, araç desteği veren Bilecik ve Bozüyük belediyelerine, mahalle muhtarlarımıza, özveri ile çalışan personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA