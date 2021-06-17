Pazaryeri'nde anaokulu öğrencilerine saksıda çilek fidesi dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazaryeri'nde anaokulu öğrencilerine saksıda çilek fidesi dağıtıldı

Pazaryeri'nde anaokulu öğrencilerine saksıda çilek fidesi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "3 Bin Minik Ele, 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında Pazaryeri Anaokulu ve kreş öğrencilerine 100 adet saksıda çilek fidesi dağıtıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "3 Bin Minik Ele, 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında Pazaryeri Anaokulu ve kreş öğrencilerine 100 adet saksıda çilek fidesi dağıtıldı.

Anaokulu salonunda düzenlenen törende, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serkan Sert, ve Okul Müdürü Fevziye Kayıhan 100 adet saksıda çileği, anaokulu ve kreş öğrencilerine dağıttı.

Kaymakam Çırak, projenin çocukların küçük yaşta sorumluluk sahibi olması ve onlara özgüven kazandırması açısından çok güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.

Başkan Tekin ise en güzel çileği yetiştiren bir öğrenciye tablet hediye edeceğini söyleyerek çocukları sahiplenme konusunda teşvik etti.

Öğrenciler de protokole yetiştirdikleri saksılarda çiçek hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (2)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (2)
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Merih Demiral Servet Yardımcı Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pazaryeri'nde anaokulu öğrencilerine saksıda çilek fidesi dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:16:29. #1.16#

title