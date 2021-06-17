Pazaryeri'nde anaokulu öğrencilerine saksıda çilek fidesi dağıtıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "3 Bin Minik Ele, 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında Pazaryeri Anaokulu ve kreş öğrencilerine 100 adet saksıda çilek fidesi dağıtıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "3 Bin Minik Ele, 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında Pazaryeri Anaokulu ve kreş öğrencilerine 100 adet saksıda çilek fidesi dağıtıldı.

Anaokulu salonunda düzenlenen törende, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serkan Sert, ve Okul Müdürü Fevziye Kayıhan 100 adet saksıda çileği, anaokulu ve kreş öğrencilerine dağıttı.

Kaymakam Çırak, projenin çocukların küçük yaşta sorumluluk sahibi olması ve onlara özgüven kazandırması açısından çok güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.

Başkan Tekin ise en güzel çileği yetiştiren bir öğrenciye tablet hediye edeceğini söyleyerek çocukları sahiplenme konusunda teşvik etti.

Öğrenciler de protokole yetiştirdikleri saksılarda çiçek hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun