Pazaryeri'nde Amatör Spor Haftası kutlandı

12.10.2019 13:04

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı.



Pazaryeri ilçe girişinden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, Pazaryeri Hükümet Konağı'nda Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili İslam Özkul tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Program spora hizmet edenlere teşekkür belgesi ve çeşitli spor dallarında dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle son buldu.



Öte yandan törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, okul müdürleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA