Pazaryeri'nde altyapı çalışmalarında sona gelindi

Pazaryeri'nde altyapı çalışmalarında sona gelindi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin bazı sokaklarında alt yapı çalışmalarında sona gelindi.

Pazaryeri'nde altyapı çalışmalarında sona gelindi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin bazı sokaklarında alt yapı çalışmalarında sona gelindi.

Doğanlar Mahallesi'nde altyapı sorunu yaşanan sokaklarda çalışmalarını sürdüren Pazaryeri Belediyesi Fen işleri ekiplerii sokaklardaki kanalizasyon ve su giderlerini değiştirdi. Çalışmaların sona gelmesi ile birlikte sökülen kaldırım taşları tekrar sokaklara döşenerek Pazaryeri sokakları tertemiz bir görünüme sahip oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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