Pazaryeri'nde aile, çocuk iletişimi ve motivasyonu semineri

29.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:20

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, aile, çocuk iletişimi ve motivasyon konulu semineri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Eğitimci ve Yazar Recep Özkul, anne ve babalara çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Özkul, aile içi eğitim konusunda, anne, baba ve çocuk iletişiminin önemli olduğunu belirterek, "Eşler arasında uyum, sevgi dilleri aile için çok önemlidir. Çocuğun kişiliğinin oluşumunda aile olmazsa olmaz unsurdur. Çocuğun başarısında bu faktörü etkili oluyor. Televizyon dizileri, çocukların üzerinde kötü etki bırakırken çocuklar için zihinsel gelişim, öz güven eksikliği, korku ve kaygıya da çok dikkat edilmesi gerekiyor."

Seminere, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici de katıldı.

Kaynak: AA