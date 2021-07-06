Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek
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Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek

Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuk ve gençleri spora yönlendirmek ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuk ve gençleri spora yönlendirmek ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek.

Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, yaz spor okullarında eğitim görecek kursiyer sporculara başarılar dileyerek, Pazaryeri gençliğini spora ve gençlik merkezi üyeliğine ve Gençlik Merkezini kullanmalarını tavsiye etti, devletin sporun ve sporcunun her daim yanında olduğunu belirtti.

Sosyalleşmek ve toplumla iç içe olmak sporla mümkün diyen Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, Yaz Spor Okulları açılış töreni konuşmasında, "Eğer ferdin ruh ve beden sağlığını istiyorsak, ferdin her türlü zararlı alışkanlıklarından uzak kalmasını istiyorsak, bunun için spor çok gereklidir. Spor içinde bulunduğumuz, bilgisayar çağında, internet çağında, çocuklarımızın sosyalleşmesini ve toplumla iç içe olmalarını sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ücretsiz kurslarımız ve etkinlerimiz sizlerin gelişimine katkı sağlamak ve devletine ve milletine faydalı birer birey olmanıza destek olmaktır. Yaz spor okullarımızı değerlendirmek amacıyla buraya gelen değerli sporcularımıza ve onlara emek verecek olan antrenörlerimize teşekkür eder kursiyer sporcularıma başarılar dilerim" dedi.

Pazaryeri İlçe stadyumunda yapılan "Yaz Spor Okulu" açılış törenine, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, antrenörler ve sporcular katıldı. - BİLECİK

Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek
Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek
Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek
Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek
Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek
Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek
Pazaryeri'nde açılan yaz spor okullarında 6 branşta 391 sporcu eğitim görecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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