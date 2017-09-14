Pazaryeri'nde 6'ncısı Düzenlenen Halk Meclisi Toplantısı Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Başkanlığı'nda 6'ncısı düzenlenen Halk Meclisi Toplantısı yapıldı.



Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan 6'ncı Halk Meclis toplantısında açılış konuşması yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın,"İlçemizin sorunlarının konuşulduğu Pazarcığı birlikte yönetmek için kurulan Halk Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştirdik. İlçemize 2009- 2017 yılları arasında yatırımları anlatma fırsatı buldum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Toplantıya katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin isteklerini dinledik, temennilerine ortak olduk. Hemşehrilerimizin kafasına takılan konuları aydınlatma fırsatı buldum. Çok verimli bir toplantı oldu" dedi. - BİLECİK