Pazaryeri'nde "6. Halk Danışma Meclisi" Toplantısı

Pazaryeri Belediyesi, "6. Halk Danışma Meclisi" toplantısı düzenledi.



Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, ilçenin gelişmeye açık olduğunu belirtti.



Kaymakam Sağır, "İlçe, 2-3 yıl sonra istihdam konusunda çok farklı olacak. Organize sanayi bölgesine birçok yatırımcı, yer bakmaya geliyor. Kısa zamanda bunlardan hayırlı neticeler alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ise, 8,5 yılda ilçede hayata geçen ve devam eden projeleri anlattı.



Her zaman halka hesap verebileceklerini dile getiren Başkan Yalçın, şöyle konuştu:



"Bazı sosyal medya hesaplarında konular bilinmeden hakkımızda çeşitli yorumlar yapılıyor. Bunlar, doğru değil. Biz, her yaptığımız işi mecliste oy birliğiyle karar vererek yapıyoruz. Pazaryeri ilçesine 8,5 yılda yapılan yatırımların toplam bedeli, 239 milyon 629 bin liradır. Bu, çok büyük bir rakamdır. Biz, ilçe tarihinde yapılmayan çalışmaları yaptık."



Konuşmaların ardından vatandaşların şikayet ve istekleri dinlenildi.