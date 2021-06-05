Pazaryeri'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in de destek verdiği etkinlikte, Pazaryeri Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz ve merkeze bağlı sporcular ile gönüllüler katıldı.

Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenlenen etkinlik ilk olarak 7 kilometrelik doğa yürüyüşü ile başladı. Daha sonra etkinliğe katılanlar tabiat parkında çevre temizliği yaptılar.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Akyüz, AA muhabirine, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gençlik merkezi olarak çevre ile ilgili sorunlara toplumun dikkatini çekmek ve gençlere çevre duyarlılığını aşılamak istediklerini söyleyerek, "Gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması için etkin düzenledik katılanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Tekin, Pazaryeri Belediyesi olarak çevrenin korunmasına ve temizliğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Yapılan bu etkinlik sayesinde gençlerimizle beraber 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Gençlik Merkezimizin düzenlediği etkinliğe bizde belediye olarak destek olduk. Güzel bir etkinlik oldu. Gençlik Merkezi yöneticilerimize, etkinliğe katılan gençlerimize ve diğer gönüllülere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun