Pazaryeri'nde 4 firmaya tahsisli OSB arazisinde 135 milyon liralık yatırım yapılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pazaryeri'nde 4 firmaya tahsisli OSB arazisinde 135 milyon liralık yatırım yapılıyor

15.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:18
Pazaryeri'nde 4 firmaya tahsisli OSB arazisinde 135 milyon liralık yatırım yapılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 4 firma tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanına toplam 135 milyon liralık yatırım yapılıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 4 firma tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanına toplam 135 milyon liralık yatırım yapılıyor.

Kaymakamlık binasında firma sahipleriyle bir araya gelen Vali Bilal Şentürk, üretim alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şentürk, ziyaretinde yaptığı konuşmada, ilçenin büyük bir yatırıma kavuştuğunu söyledi.

187 bin metrekarelik alanın 4 firmaya tahsis edildiğini belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Farklı firmalarımız burada inşaat çivisi imalatı, seri iklimlendirme, kablo ve tekstil firmalarımız faaliyet gösterecek. Bu çalışma hem istihdam hem de yatırım miktarı ile ilk etapta yaklaşık 500 kişilik bir iş imkanı vadediyor. Toplamda 135 milyon lira civarında bir yatırım olacak. Ülkemizin yeni tip koronavirüsle mücadele ettiği bu dönemde, dünyanın kıvrandığı bir süreçte, tekeri çeviren ve yatırımı devam ettiren firmalarımıza ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz.

Burası bölge itibarıyla kavşak noktası konumunda. Burası üretilen ürünlerin pazara ulaştırılması noktasında, limanlara yakınlık ve ulaşılabilirlik durumunda stratejik bir pozisyonda. Sadece istihdam boyutunda değil, katma değeri yüksek teknolojilerinin bölgemize gelmesini istiyoruz. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz."

Şentürk, konuşmaların ardından firma sahipleriyle satış sözleşmelerini imzaladı.

İmza töreninde, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Genç Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazaryeri'nde 4 firmaya tahsisli OSB arazisinde 135 milyon liralık yatırım yapılıyor - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 16:37:53. #1.14#
title