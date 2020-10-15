Pazaryeri'nde 4 firmaya tahsisli OSB arazisinde 135 milyon liralık yatırım yapılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 4 firma tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanına toplam 135 milyon liralık yatırım yapılıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 4 firma tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanına toplam 135 milyon liralık yatırım yapılıyor.

Kaymakamlık binasında firma sahipleriyle bir araya gelen Vali Bilal Şentürk, üretim alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şentürk, ziyaretinde yaptığı konuşmada, ilçenin büyük bir yatırıma kavuştuğunu söyledi.

187 bin metrekarelik alanın 4 firmaya tahsis edildiğini belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Farklı firmalarımız burada inşaat çivisi imalatı, seri iklimlendirme, kablo ve tekstil firmalarımız faaliyet gösterecek. Bu çalışma hem istihdam hem de yatırım miktarı ile ilk etapta yaklaşık 500 kişilik bir iş imkanı vadediyor. Toplamda 135 milyon lira civarında bir yatırım olacak. Ülkemizin yeni tip koronavirüsle mücadele ettiği bu dönemde, dünyanın kıvrandığı bir süreçte, tekeri çeviren ve yatırımı devam ettiren firmalarımıza ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz.

Burası bölge itibarıyla kavşak noktası konumunda. Burası üretilen ürünlerin pazara ulaştırılması noktasında, limanlara yakınlık ve ulaşılabilirlik durumunda stratejik bir pozisyonda. Sadece istihdam boyutunda değil, katma değeri yüksek teknolojilerinin bölgemize gelmesini istiyoruz. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz."

Şentürk, konuşmaların ardından firma sahipleriyle satış sözleşmelerini imzaladı.

İmza töreninde, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş