Pazaryeri'nde 23 Nisan coşkusu Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, jandarma ve emniyet araçlarla konvoy halinde ilçede tur attı.

Protokol üyeleri, tur sırasında balkonlardaki çocukların bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Tekin, yaptığı konuşmada, TBMM'nin açılışının yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını buruk olsa da heyecanla kutladıklarını ifade etti.

İlçede yaşayan 81 yaşındaki Leman Sürmeli Türkeş, güzel bir kutlama izlediği belirterek, "Devletimizden, yöneticilerden Allah razı olsun, çok güzel oldu, çok mutlu oldum. İnşallah kısa zamanda ülkemiz güzel günlere kavuşur." diye konuştu.

Kaynak: AA