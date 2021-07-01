Pazaryeri'nde "15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu Dart ve Okçuluk Turnuvası" düzenlenecek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu 3. Dart ve 1. Okçuluk Turnuvası" düzenlenecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu 3. Dart ve 1. Okçuluk Turnuvası" düzenlenecek.

Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda yapılacak turnuva, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Yarışma antrenörleri Aydan Yavuz ve Samet Ceylan koordinesinde sporcu lisansı gözetilmeden 7 yaşından büyük herkes katılabileceği turnuva, okçulukta minikler ve yıldızlar, gençler ve büyükler, dartta 501 veya 301 double out ve 3 leg, miniklerde ise 301 single out 2 leg oynanacak.

15 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'dan sonra Pazaryeri Kaymakamlığı önünde yapılacak anma etkinliklerinde ödül olarak ilk 5'e giren yarışmacılara başarı belgesi ve madalya verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun