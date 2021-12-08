Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda atölye açılışı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki mobilya atölyesi için açılış töreni gerçekleştirildi.

BŞEÜ'nün her hafta rutin olarak gerçekleşen Senato Toplantısı, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda yapıldı. Toplantının ardından mobilya atölyesinin açılışına geçildi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, şunları söyledi:

"Ben burayı 2 yıl önce ziyaret ettiğimde bu binayı yıkalım diye düşündüğüm bir bina idi. Fakat bizim binalarımız var, bunların içinde bulunan yaklaşık 230 oda var. Tefrişatlarını almaya kalktığımızda yaklaşık 20 milyon gibi bir masrafı olacak. Yaptığımız hesaplar sonunda bu atölyeyi geliştirip kendimiz mobilyalarını yaptığımızda 3'te 1 fiyatına mal olacağını gördük. Açılışını yaptığımız mobilya atölyesinin üniversitemiz döner sermayesine de çok yararlı olacağını düşünüyorum. Üretilen mobilyalarla üniversitemizin ahşap ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. İnşallah üniversitemiz için hayırlı olur."

Açılış törenine, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Yılmaz ile akademisyenler ve yüksekokul personeli katıldı.