Pazaryeri Kaymakamlığına Ferhat Altay atandı
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Pazaryeri Kaymakamlığına Ferhat Altay atandı

Pazaryeri Kaymakamlığına Ferhat Altay atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İçişleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesiyle birçok ilçe ile birlikte Pazaryeri Kaymakamı da değişti.

İçişleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesiyle birçok ilçe ile birlikte Pazaryeri Kaymakamı da değişti.

Kararnameye göre, Pazaryeri Kaymakamlığına Ferhat Altay atandı. Kaymakam Altay, 1990 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Narman'da ve lise öğrenimini İstanbul Ümraniye Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu. 2013 - 2014 yılları arasında İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Gelir Uzman Yardımcısı, 2014 - 2015 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu'nda Vergi Müfettiş Yardımcısı, 2015 - 2019 yılları arasında ise Kamu İhale Kurumu'nda Kamu İhale Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı Sınavı'nı kazanarak 07 Mart 2019 tarihinde Kırıkkale İli Kaymakam adayı olarak atandı. İçişleri Bakanlığı'nın 2019 tarihli yazısı ile Çankırı Şabanözü Kaymakamlığı'na Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi. 2020-2021 yılları arasında Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde görev yapan Altay Pazaryeri'ne atandı. Pazaryeri ilçesinde görev süresini tamamlayan Kaymakam Berker Çırak ise Adana'nın Aladağ Kaymakamı olarak atandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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