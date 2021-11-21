Pazaryeri Kaymakamlığı öğretmenler için Yedigöller gezisi düzenledi - Haberler
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Pazaryeri Kaymakamlığı öğretmenler için Yedigöller gezisi düzenledi

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Pazaryeri Kaymakamlığı öğretmenler için Yedigöller gezisi düzenledi

Pazaryeri Kaymakamlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için Yedigöller Milli Parkı'na gezi düzenlendiğini bildirildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için Yedigöller Milli Parkı'na gezi düzenlendiğini bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, çocukların emanet edildiği öğretmenlere, Kaymakamlık olarak eğitimde fiziki ve materyal olanaklarının iyileştirilmesinin yanında motivasyon olarak da destek sağlandığı belirtildi.

"Öğretmen bir değer, her şeye değer" sloganıyla Yedigöller gezisi düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tüm öğretmenlerin doğayla iç içe vakit geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, etkinlik için destek veren kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı öğretmenler için Yedigöller gezisi düzenledi

Pazaryeri Kaymakamlığı öğretmenler için Yedigöller gezisi düzenledi

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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