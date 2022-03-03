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Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan Halk Toplantısı

AA, İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan Halk Toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı halk toplantıları yaparak vatandaşların şikayet ve isteklerini dinliyor.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı halk toplantıları yaparak vatandaşların şikayet ve isteklerini dinliyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçedeki tüm kurum amirleri ile birlikte ilk halk toplantısını Yüzbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Cami kahvehanesinde vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Altay ve Başkan Tekin, toplantıda bulunan daire amirlerine yapılabilecekleri ileterek gereğinin yerine getirilmesini istedi.

Altay, "Biz devletin temsilcileri olarak daima sizlerin yanındayız. Sizler bizlere gelip bir istekte bulunmadınız ama bundan sonra sık sık bizler sizlere gelerek istek ve dileklerinizi dinleyeceğiz. Sorunlarınızı ilk ağızdan sizlerden dinleyeceğiz." dedi.

Vatandaşlar toplantıda talep ve önerilerini aktardı.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Zekiye Tekin, Yüzbaşı, Bilecik, Altay, Güncel, Haberler

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