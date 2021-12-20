Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Altay, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü "Yorgun Kahramanlar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarını seçen Altay, spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel Kayakçılar" karesine oy verdi.

Kaymakam Altay, AA muhabirine, yarışmadaki fotoğraf karelerinin hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Seçmekte çok zorlandım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İçlerinde en çok hoşuma gidenleri biz de seçmiş olduk. Haber, yaşam ve spor kategorilerinden 3 fotoğraf seçtim. Benim en beğendiğim, tabiatıyla bize ve yöremize uygun biraz da bizi yansıtan fotoğraflar olmasını istedim." diye konuştu.