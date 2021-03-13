Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ilçe pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ilçe pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi

13.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:53
Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ilçe pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, ilçede kurulan pazarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, ilçede kurulan pazarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

İlçe Emniyet Amir Vekili İnan Kılıçoğlu, zabıta ve polis ekipleriyle denetim yapan Çırak, vatandaşlardan maske ve sosyal mesafe kuralına titizlikle uymalarını istedi.

Denetim sırasında açıklamalarda bulunan Çırak, "İlçemizin sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Devletimizin aldığı tedbirleri vatandaşlarımızın da uygulaması çok önemli. Bunun için düzenli denetimler gerçekleştiriyor, alınan tedbirlere tüm vatandaşlarımızın uyması içi gayret gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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