"Pazaryeri ilçesini anlatan "Sonbaharda Pazaryeri" fotoğraf yarışması ödülleri törenle verildi - Haberler
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"Pazaryeri ilçesini anlatan "Sonbaharda Pazaryeri" fotoğraf yarışması ödülleri törenle verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan "Sonbaharda Pazaryeri" fotoğraf yarışması sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan "Sonbaharda Pazaryeri" fotoğraf yarışması sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Pazaryeri ilçesinde düzenlenen ve 4 kategoride yarışmacıların katılım sağladığı "Sonbaharda Pazaryeri" temalı fotoğraf yarışması sonuçlanırken, dereceye giren yarışmacılara ödülleri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul tarafından gerçekleşen programda verildi.

Katılımın yoğun olduğu yarışmada vatandaşlar, kamu çalışanları, lise ve ortaokul öğrencileri Pazaryeri ilçesini sonbaharda anlatan birbirinden güzel çektiği fotoğraflar ile yarıştı.

İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, "Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün oluşturduğu "Sonbaharda Pazaryeri" temalı fotoğraf yarışmamızın bugün ödül törenini gerçekleştirdik. İlçe halkımızın yoğun katılım sağladığı yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini takdim ettik. Yarışmaya katılan katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, dereceye girenleri de tebrik ediyorum" dedi.

Dereceye giren fotoğraflar Pazaryeri Kültür Merkezinde sergilendi. - BİLECİK

Pazaryeri ilçesini anlatan Sonbaharda Pazaryeri fotoğraf yarışması ödülleri törenle verildi

Pazaryeri ilçesini anlatan Sonbaharda Pazaryeri fotoğraf yarışması ödülleri törenle verildi

Pazaryeri ilçesini anlatan Sonbaharda Pazaryeri fotoğraf yarışması ödülleri törenle verildi

Pazaryeri ilçesini anlatan Sonbaharda Pazaryeri fotoğraf yarışması ödülleri törenle verildi

Pazaryeri ilçesini anlatan Sonbaharda Pazaryeri fotoğraf yarışması ödülleri törenle verildi

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