Pazaryeri ilçesinde otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN - Haberler | Güncel
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 11 DA 544 plakalı otomobil, Murat A. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet park halindeki bir aracın altına sürüklendi. Yaralanan Murat A. 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN