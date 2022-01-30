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Pazaryeri ilçesinde kızak şenliği düzenlendi

AA, İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri ilçesinde kızak şenliği düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde kızak şenliği gerçekleştirildi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde kızak şenliği gerçekleştirildi.

Köy muhtarı Nizamettin Eryılmaz ve köy heyeti unutulan geleneklerden olan kızak şenliği düzenlendi. Vatandaşlar 1200 rakımlı tepeden 300 metre uzunluğundaki pistte kızak, naylon ve bidonlarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Şenliğe kızıyla birlikte katılan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, yaptığı açıklamada, Sarıdayı köyünde çok güzel bir pist düzenlendiğini belirterek, etkinliğe katılan herkesin güzel şekilde eğlendiğini söyledi.

Sarıdayı Köyü Muhtarı Eryılmaz da gelenekleri canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, kızak şenliğini her yıl düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

80 yaşındaki Refiye Çakır da uzun yıllardır köyde böyle etkinlik olmadığını söyledi.

Katılımcılara Sarıdayı köyü kumpiri, çay ve tatlı ikramında bulunuldu.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Bilecik, Güncel, Haber

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