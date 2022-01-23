Pazaryeri ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Pazaryeri ilçesinde yarıyıl tatilinin başlamasıyla öğrenciler karın keyfini kızaklarla kayarak çıkartıyor. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri aralıksız yol açma çalışmalarına devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle açılan birçok köy yolunun tekrar karla kaplandığı öğrenildi.

Yetkililer zorunda kalmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istedi.