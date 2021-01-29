Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

29.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:26
Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Eskişehir Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Eskişehir Kızılay Kan Merkezi Sorumlusu Doktor Turgut Aytekin, yaptığı açıklamada, bağışta bulunan kişinin önce tansiyon ve kan ölçümü yapıldıktan sonra kan aldıklarını söyledi.

Kan vermenin insan vücudu için faydası olduğunu anlatan Kalaycı, "Periyodik aralıklarla vatandaşlarımız kan bağışında bulunuyor. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu nedenle 18-65 yaş arası sağlıklı kan verebilecek kişilerin bağış yapmasını bekliyoruz. Kan bağışında bulunmak, insancıl ve onurlu bir davranıştır." diye konuştu.

Kampanyada 20 ünite kan toplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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