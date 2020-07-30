Pazaryeri ilçesinde "kabristan ziyareti" geleneği sürdürüldü Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar, toplu şekilde kabristan ziyareti geleneğini bu yılki Kurban Bayramı arifesinde de sürdürdü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar, toplu şekilde kabristan ziyareti geleneğini bu yılki Kurban Bayramı arifesinde de sürdürdü.

Camiden çıkan vatandaşlar, din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüdü. Burada din görevlileri dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Maske de takan katılımcıların ateşleri ölçüldü.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mezarlık ziyareti etkinliğini bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin elden bırakılmamasını isteyen Tekin, "Mümkünse bu bayram el öpmeyelim ya da telefonlarla birbirimizin bayramlarını kutlamaya çalışalım." diye konuştu.

Kaynak: AA