Pazaryeri ilçesinde ilçeye ve halk pazarına girişlere sıkı kontrol
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Pazaryeri ilçesinde ilçeye ve halk pazarına girişlere sıkı kontrol

Pazaryeri ilçesinde ilçeye ve halk pazarına girişlere sıkı kontrol
Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, ilçeye ve halk pazarına girişler zabıta polis ve jandarma tarafından kontrol ediliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, ilçeye ve halk pazarına girişler zabıta polis ve jandarma tarafından kontrol ediliyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından ilçede kurulan halk pazarına giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapıldı.

Polis ve zabıta ekipleri pazara girişlerde vatandaşların HES kodlarını sorgulayıp ateşlerini ölçtü.

İlçe girişlerinde ise polis ve jandarma izni ve belgesi olmayan kişilerin ilçeye girmesine izin vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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