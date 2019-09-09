Pazaryeri ilçesinde de ilk ders zili çaldı

09.09.2019 17:25

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilk ders zili çaldı.



Yaz tatilin sona ermesiyle Pazaryeri ilçesinde bu gün 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık bin 600 öğrenci ders başı yaparken, ilk derse giren öğrencilerin gözlerinde mutluluk ve neşe vardı. İlçede bulunan bazı okulları ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, okula yeni başlayan öğrenciler ile sohbet etti derslerinde başarılar diledi. Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılında ziyaret ettiği okullardaki öğrencilere başarı ve mutluluklar dileyerek, tüm eğitim camiası için verimli bir yıl olmasını temenni ederek yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ve velilerimize başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, dua ile anıyorum, tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl diliyorum" ifadesinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA