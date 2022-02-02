Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı - Haberler
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Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde deneme sıvaları ile LGS'ye hazırlanıyor.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde deneme sıvaları ile Lgs'ye hazırlanıyor.

Pazaryeri ilçesinde bulunan ortaokullardaki okul müdürleri ve öğretmenler öğrencilerin LGS sınavında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla deneme sınavları yapıyor. Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci sınavlarla ilgili olarak, "LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerinin kendilerini test etme imkanı sağlamak, sınav tecrübesi kazandırmak, bu sayede sınav stresini az da olsa üzerlerinden atmalarına yardımcı olmak amacıyla deneme sıvaları yapılıyor" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı

Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı

Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı

Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS'ye hazırlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, LGS, Yerel, Haber

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