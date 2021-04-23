Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, belediye, jandarma ve emniyet araçlarla düzenlenen konvoyla ilçede turladı.
Tekin, tur sırasında balkonlardaki çocukların bayramlarını kutladı. Çocuklara oyuncak dağıtarak ilçenin tüm sokaklarını kortej eşliğinde dolaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN