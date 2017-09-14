Pazaryeri İlçesi Yenilenmeye Devam Ediyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi değişmeye ve yenilenmeye devam ediyor.



Pazaryeri'nde belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizi yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan elektrik hatlarını yeraltına alıyoruz, diğer bir yandan kanalizasyon hatlarını düzeltiyoruz. Başka bir yandan kaldırımları yeniliyoruz. Adeta bir şantiye gibi ilçemizin dört bir yanında çalışıyoruz. Çalışmalarında gösterdikleri gayretlerinden ve başarılarından dolayı belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK