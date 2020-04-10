Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan koronavirüs tedbirleri Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Berker Çırak başkanlığında toplandı.

Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Berker Çırak başkanlığında toplandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

İlçe genelinde ek tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marketlerde alışveriş sırasında daha önce alınan tedbirlere ek olarak marketlerin müşterilerine ücretsiz maske dağıtmasına, Pazaryeri-İnegöl istikametinden ilçeye gelen köy ve orman yollarının kullanımının geçici olarak sınırlandırılmasına, cumartesi günleri kurulan ilçe pazar alanına tek alandan girişi yapılmasına ve girişte vatandaşların ateşlerinin ölçülmesine karar verildi. Kapalı ortamda faaliyet gösteren iş yerlerinde maske kullanımının zorunlu olmasına, iş yerlerinin sabah ve aksam dezenfekte edilerek gün içinde mümkün olduğunca havalandırılmasına ve bunlara yönelik tedbirlerin iş yeri sahiplerince gecikmeksizin alınmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların tüm karar ve kurallara uyması istendi.

Kaynak: AA