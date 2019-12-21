Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kariyer Günleri'ne katıldı

21.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:04

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kariyer Günleri Konferansı'na katıldı.

Belediye Başkanı Tekin, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, öğrencilerine çalışmaları ve hayatı hakkında bilgi verdi.

İş hayatından sekreterliğe ve ardından gelen belediye başkanlığı görevine kadar yaşadıklarını öğrencilerle paylaşan Tekin, "Kendinize bir hedef koymanız gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için bıkmadan usanmadan mücadele etmelisiniz." diye konuştu.

Etkinliğe, okul müdürü Yusuf Özcan, Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz, Karadenizliler Dernek Başkanı Kısmet Turan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA