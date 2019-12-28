Pazaryeri HEM kursiyerlerinin başarısı

28.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:51

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan Okul Sporları Dart Bilecik İl Seçmelerinde, Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri Genç Kızlarda birinci, Yıldız Kızlarda dördüncü oldular.



Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fatmanur Gümüş, Kevser Kılıç ve Selda Çetinkaya Genç Kızlarda birinci olurlarken, Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Cemre Arat, Nursena Baldır ve Gülce Sarı ise Yıldız Kızlarda dördüncü oldular. - BİLECİK

Kaynak: İHA