Pazaryeri HEM kursiyerlerinin başarısı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan Okul Sporları Dart Bilecik İl Seçmelerinde, Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri Genç Kızlarda birinci, Yıldız Kızlarda dördüncü oldular.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan Okul Sporları Dart Bilecik İl Seçmelerinde, Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri Genç Kızlarda birinci, Yıldız Kızlarda dördüncü oldular.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fatmanur Gümüş, Kevser Kılıç ve Selda Çetinkaya Genç Kızlarda birinci olurlarken, Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Cemre Arat, Nursena Baldır ve Gülce Sarı ise Yıldız Kızlarda dördüncü oldular. - BİLECİK