Pazaryeri HEM kursiyerleri satranç turnuvasında 3 madalya kazandı

23.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:28

Bilecik'te hafta sonu düzenlenen "Bilecik Satranç Şampiyonası Küçükler İl Birinciliği Turnuvası"nda Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri 2 birincilik, 1 ikincilik kazandı.



Bilecik kapalı spor salonunda yapılan turnuvaya 13 kursiyer katıldı. Satranç antrenörü Emre Bayram yönetiminde yarışmaya katılan kursiyerlerden kızlarda Aylin Kaçmaz ve Beyza Avcı, yaş gruplarında birinci olurken; Cemre Kalyoncu kendi yaş grubunda ikinci oldu.



Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi olarak ilk defa böyle bir turnuvaya katıldıklarını belirten antrenör Emre Bayram; "Turnuva deneyimi olmayan, yarışmalarda sonuna kadar mücadele eden ve derece alan sporcularımı kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA