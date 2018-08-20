Pazaryeri Halkı Namazını Kılıp Mezarlığı Ziyaret Etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, asırlardır süren gelenekle Kurban Bayramı arifesinde ikindi namazının ardından camilerden çıkan cemaat, topluca mezarlık ziyaretinde bulunuyor.

Pazaryeri halkı asırlık mezarlık ziyareti geleneğini sürdürüyor.

İlçede Ramazan Bayramı'nda sabah namazının, Kurban Bayramı'nda ise arife günü ikindi vakti camilerde namazlarını kılan ilçe halkı, din görevlileri eşliğinde topluca ilçe mezarlığına kadar yürüyor.

Burada din görevlilerince Kur'an tilaveti yapılıp topluca dua ediliyor.

Bu Kurban Bayramı arifesinde yapılan mezarlık ziyaretine, Kaymakam Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı.

Sağır, yaptığı konuşmada, geleneklerin devam ettirilmesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlçe halkımızın yıllardır devam ettirdikleri çok güzel bir gelenek. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce arife günü ikindi namazından sonra ilçe halkı kabristanlıkta toplanıp geçmişlerinin ruhuna Kur-an'ı Kerim ve mevlit okuyor topluca dua ediyorlar. Ramazan bayramında ise bayram namazının ardından bu adet devam ediyor. Pazaryeri ilçesinde yüz yıllardır devam eden kabir ehlini ziyaretlere kadın, erkek, yaşlı genç herkes katılıyor. Bu vesile ile İslam aleminin ve ilçe halkımızın Kurban Bayramlarını canı gönülden tebrik ediyorum."